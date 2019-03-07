الذهب مستقر بفعل أداء قوي للدولار قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 10:15 صباحا
سبائك ذهب. (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1284.59 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1% مسجلًا 1288.34 دولار للأوقية.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1284.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، قرب 97.008، أعلى مستوياته منذ 19 فبراير، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وقال كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»، مايكل مكارثي: «القضية الرئيسية هي الدولار الأميركي القوي. هناك بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن. الأسهم في آسيا تخلت عن المكاسب وهذا يتواكب مع الضغط الذي نراه على الأصول عالية المخاطر».

وانخفض البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1533.36 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 0.2% إلى 15.04 دولار للأوقية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 27 ديسمبر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 825.33 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 22 فبراير عند 818.50 دولار في وقت سابق من اليوم الخميس.

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