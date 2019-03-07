«هواوي» ترفع دعوى ضد الحكومة الأميركية وسط تصاعد التوتر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 09:23 صباحا
شعار شركة «هواوي» الصينية في متجر في بكين. (أ ف ب)

قالت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، اليوم الخميس، إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأميركية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيودًا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وأضافت «هواوي»، بحسب وكالة «رويترز»، أنها أقامت دعوى أمام محكمة أميركية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي. وتقول الشركة إن القيود التي تستهدفها «غير دستورية».

وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول الصين إنه يستهدفها، يقيد عقود الحكومة الأميركية مع شركات صينية بما فيها «هواوي» ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

وقال جيو بينغ الذي يترأس شركة هواوي حاليًا وفقًا لنظام التناوب في بيان «الكونغرس الأميركي فشل مرارًا في تقديم أي أدلة تدعم قيوده على منتجات هواوي».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع «هواوي» زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت «هواوي» مرارًا هذه الادعاءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
البعثة الأممية: مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال يناير
ليبيا
شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب
رياضة عالمية
وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير مدمر للتدخين والكحول على الدماغ