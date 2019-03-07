«هواوي» ترفع دعوى ضد الحكومة الأميركية وسط تصاعد التوتر

شعار شركة «هواوي» الصينية في متجر في بكين. (أ ف ب)

قالت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، اليوم الخميس، إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأميركية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيودًا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وأضافت «هواوي»، بحسب وكالة «رويترز»، أنها أقامت دعوى أمام محكمة أميركية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي. وتقول الشركة إن القيود التي تستهدفها «غير دستورية».

وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول الصين إنه يستهدفها، يقيد عقود الحكومة الأميركية مع شركات صينية بما فيها «هواوي» ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

وقال جيو بينغ الذي يترأس شركة هواوي حاليًا وفقًا لنظام التناوب في بيان «الكونغرس الأميركي فشل مرارًا في تقديم أي أدلة تدعم قيوده على منتجات هواوي».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع «هواوي» زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت «هواوي» مرارًا هذه الادعاءات.