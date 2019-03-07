أسعار النفط تسجل ارتقاعًا جديدًا في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 07:38 صباحا
واحدة من محطات الوقود في أرناج بشمال غرب فرنسا. (فرانس برس)

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في آسيا الخميس تحت تأثير عمليات شراء بأسعار مناسبة على أثر تراجعه بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم إبريل 17 سنتا ليبلغ سعره 56,39 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مايو فقد ربح 33 سنتا إلى 66,32 دولارا.

وأفادت أرقام نشرتها الأربعاء الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7,1 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما كان يتوقع المحللون.

ويعني ارتفاع المخزون النفطي أن الطلب يتراجع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

في الوقت نفسه بلغ الإنتاج الأميركي رقما قياسيا هو 12,1 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل عما كان عليه في بداية 2018.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الأميركي وآفاق تباطؤ النمو العالمي إلى ضرب جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها بما فيهم روسيا، للحد من الكميات المستخرجة وإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

وقال ألفونسو ايسبارزا المحلل في مجموعة «أواندا»، إن «التوازن بين ارتفاع الإنتاج الأميركي والجهود (أوبك) لتثبيت الأسعار عبر خفض الإنتاج قطعت بالمخزونات الأميركية التي جاءت أكبر من المتوقع وبتحذير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من نمو عالمي أضعف يمكن أن يؤثر على الطلب على الطاقة».

وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 34 سنتا في نيويورك الأربعاء حيث بلغ 56,22 دولارا. أما سعر برميل برنت فقد أغلق على 65,99 دولارا أي بزيادة قدرها 13 سنتا.

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