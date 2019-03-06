النفط ينخفض بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات إيجابية للإنتاج من شركتين أميركيتين كبيرتين لإنتاج النفط وارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة «أوبك».

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة 39 سنتًا أو 0.6 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وانخفض برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 % أو 41 سنتًا إلى 56.15 دولار للبرميل.

ونشرت «شيفرون وإكسون موبيل» تقديرات بشأن الإنتاج في حوض برميان أمس الثلاثاء تشير إلى زيادة إنتاج النفط الصخري.

كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أيضًا زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس إلى 451.5 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة لوزارة الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتقوض الزيادة في إنتاج أميركا الشمالية الجهود الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات.