مؤسس «أمازون» لا يزال يتصدر قائمة أثرى رجل في العالم وزوكربرغ يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 09:12 صباحا
جيف بيزوس مؤسس «أمازون». (أ ف ب)

أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم أن جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» لا يزال أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت.

ولكن رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس« فيسبوك» مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب القائمة التي أعلنتها «فوربس»، أمس الثلاثاء، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عامًا) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.

وقد وسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة «أمازون»، والذي جعلت ثروته الآن هدفًا للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت».

وشهد غيتس (63 عامًا) زيادة ثروته لتصل إلى 96.5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب «فوربس».

واحتل بافيت (88 عامًا) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.

وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 82.5 مليار دولار.

واحتفظ برنار ارنو الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «أل في إم إتش» بالمرتبة الرابعة على القائمة. إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة.

وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر زارا وانديتكس الإسباني امانسيو أروتيغا والمؤسس الشريك لشركة اوراكل لاري اليسون.

وارتفع ترتيب بلومبرغ من 11 إلى 9 مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار.

ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة، حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديرًا.

أما غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية فهم الهندي موكيش امباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس اندستريز» الذي احتل المرتبة 13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة «تينسيت» الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة العشرين.

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