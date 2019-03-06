الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة عملات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 07:40 صباحا
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة في جاكرتا بأندونيسيا. (رويترز ).

ارتفع الدولار، مساء الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة عملات، حيث هدّأت بيانات قوية على غير المتوقع حول القطاعات الخدمية ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعض المخاوف بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية بفعل توقعات بأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سيلمح إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وانخفض الدولار الكندي 0.32 بالمئة إلى 1.3346 دولار كندي للدولار الأميركي، بعدما كان قد بلغ مستوى 1.336 دولار كندي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى مقابل العملة الأميركية منذ الخامس والعشرين من يناير.

وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل اليورو والين والاسترليني وثلاث عملات أخرى كبرى 0.17 بالمئة إلى 96.895 في التعاملات الأميركية. وكان المؤشر لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.008 .

وهبط اليورو إلى أدنى متسوى في أسبوعين عند 1.12895 دولار. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث قراءة انخفاضا بلغ 0.32 بالمئة إلى 1.1304 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.7086 دولار أميركي.

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