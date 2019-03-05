الصين ستزيد إنفاقها العسكري في 2019 بنسبة 7,5% مقابل 8,1% في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 10:22 صباحا
مقاتلة جاي-10 بي الصينية خلال عرض جوي في تشوهاي (ا ف ب)

أعلنت بكين، الثلاثاء، أنّ إنفاقها العسكري في 2019 سيزيد بنسبة 7,5% بالمقارنة مع ما كان عليه في 2018، في نمو يظلّ أدنى ممّا سجّل في العام الماضي حين ارتفعت ثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم بنسبة 8,1%.

وكشفت الحكومة عن هذه الزيادة في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

وبحسب التقرير فإنّ الموازنة العسكرية الصينية للعام 2019 ستبلغ 1190 مليار يوان (177,6 مليار دولار) أي ربع ما تنفقه واشنطن على موازنتها العسكرية.

وبالمقارنة مع العام 2018 حين زادت بكين موازنتها العسكرية بنسبة 8,1%، فإنّ هذه الزيادة في الإنفاق العسكري تمثّل تراجعًا بنسبة 0,6%.

ويأتي هذا التراجع في وقت ترفع فيه الحكومة الصينية من حدّة تهديداتها لدعاة الاستقلال في جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، فضلاً عن الخلافات الحدودية الكثيرة بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي.

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