الدولار يرتفع مقابل سلة عملات كبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 09:00 صباحا
امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

ارتفع الدولار، الاثنين، مقابل سلة عملات كبرى وسط مراهنة المتعاملين على أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.

وربح الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأميركية، وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 96.678.

وزاد اليوان الصيني 0.08%، مسجلاً 6.7097 يوان للدولار في التعاملات الخارجية؛ ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر، الذي بلغ 6.6737 الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو 0.33% إلى 1.1331 دولار.

ومقابل الين، حام الدولار حول أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 112.08 ين، الذي بلغه الجمعة. وسجل في أحدث قراءة 111.73 ين بانخفاض طفيف خلال يوم الإثنين.

 

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