الدولار يعزز مكاسبه مع انحسار التقلبات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 01:48 مساء
ورقة مالية فئة 50 دولار (رويترز)

عزز الدولار مكاسبه، الإثنين، بعد أن سجل أكبر ارتفاع شهري له في أربعة أشهر، إذ دفعت قلة التقلبات المستثمرين لشراء العملة، خاصة مقابل الين.

ووفق ما أوردت وكالة «رويترز»، قال فالنتين مارينوف، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر لدى كريدي أغريكول في لندن: «بعد حساب المخاطر، لا يزال الدولار أكثر العملات جذبًا للاستثمار مقابل العملات الرئيسية».

وفي الأسابيع الأخيرة، تبددت الآمال بأن ترفع بعض البنوك المركزية الكبرى في العالم أسعار الفائدة هذا العام، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة. ويتوقع بعض المحللين حاليًا أن يتمخض اجتماع للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن جولة جديدة من التمويل المصرفي، مما يعزز الدولار.

وجرى تداول الدولار عند 111.96 ين قرب أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، الذي سجله يوم الجمعة عند 112.08 ين.

وارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.25% إلى 6.6986 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، مقتربًا من أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 6.6737 يوان للدولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من سلة عملات رئيسية، عند 96.52. وارتفع المؤشر 0.4% في فبراير، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ أكتوبر 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت