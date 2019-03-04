محامي كارلوس غصن متفائل بشأن الإفراج عنه بكفالة

كارلوس غصن (ا ف ب)

أكد المحامي الرئيسي الجديد لكارلوس غصن، الإثنين، أنه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة، وذلك بفضل استراتيجية «مختلفة تمامًا».

وقدّم المحامي جونيشيرو هيروناكا، الملقّب بـ«المبرِّئ» لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، طلبًا جديدًا، قال إنه «مقنع»، للإفراج عن غصن. وهذا ثالث طلب مماثل بعد الفشل في الحصول على الموافقة على الطلبين الأولين اللذين رفعهما محاميه السابق موتوناري أوتسورو.

وقال هيروناكا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لن يكون بالأمر الغريب» أن تتم الموافقة على الإفراج عن غصن، معتبرًا في الوقت نفسه أنه «من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق ما لم يقدّم اعترافًا».

ولم تبتّ محكمة طوكيو بعد بهذا الطلب، لكن القرار سيصدر «قريبًا»، وفق هيروناكا، الذي قال إنه سيستأنف القرار في حال رفض الطلب. وفي طلبه، يقترح هيروناكا الذي لديه حقّ الوصول إلى جزء من الأدلّة، أن تجري مراقبة غصن بكاميرات وعدم منحه إمكانية التواصل مع الخارج بشكل كامل.

ولدى سؤاله عن القضية، قال المحامي إنه يجد أنه من «الغريب» أن «يتهمّ غصن ومساعده السابق غريغ كيلي فقط، علمًا بأن الأفعال المنسوبة إليهما تعود إلى عشرات السنين ومن المفترض أنها كانت معلومة لمديرين آخرين في نيسان».

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وتساءل هيروناكا أيضًا حول استغلال نيسان لقانون جديد حول المفاوضة من أجل تخفيض الحكم، فيما الوقائع التي ينظر بها قديمة. وأكّد المحامي أنه سيلجأ «إلى طرق جديدة في مقاربة هذا الملف»، دون أن يوضح استراتيجيته.

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018. وغريغ كيلي الذي أوقف في 19 نوفمبر أيضًا، متهمّ في القضية نفسها، وكذلك شركة نيسان كشخصية معنوية. وأُفرج عن كيلي في ديسمبر بكفالة.

والتهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز» ترتبط بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان. وهو متهم أيضًا في هذا الإطار بأنه دفع أموالاً عبر شركة تابعة لنيسان، لصديق سعودي لإخراجه من هذه الورطة.

وتحدث غصن، في مقابلة مع «فرانس برس»، عن «مؤامرة» من نيسان ضدّه، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين رينو ونيسان في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني.

ويقول محاميه إنه سيركز خصوصًا على «التهم الموجهة لموكلي» بدلاً عن السياق السياسي والاقتصادي للقضية.