إنجاز أكثر من 800 كلم من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»

عامل في مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» (ا ف ب)

أعلن مدير مشروع «نورد ستريم 2» هينينغ كوثي، الجمعة، إنجاز أكثر من 800 كلم من خط أنابيب مجموعة «غازبروم» الروسية من أصل نحو 1,200 كلم لنقل الغاز إلى أوروبا والذي تعارضه الولايات المتحدة.

وقال كوثي، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «لدينا جدول زمني معقد... لمد خطي الأنابيب التوأمين نورد ستريم 2، يأخذ في الاعتبار المتطلبات البيئية ويستخدم عددًا كبيرًا من السفن».

وأضاف أن «العمليات تسير بشكل جيد وضمن المهل المحددة. كما أن أعمال البناء الأخرى جارية لإنجاز خطي الأنابيب بحلول نهاية 2019».

ومن المتوقع أن يبلغ الطول الإجمالي لخط الأنابيب الذي يمر عبر مياه فنلندا والسويد والدنمارك 1230 كلم.

وأوضح مدير المشروع أن أكثر من ألف شخص يعملون حاليًا من حوالى عشرين سفينة على المشروع في بحر البلطيق «طبقًا للتراخيص التي منحتها ألمانيا وفنلندا والسويد وروسيا».

وتم التوصل إلى اتفاق سياسي في منتصف فبراير من أجل تعديل التشريعات الأوروبية حول سوق الغاز، وهو ما يعتبر أساسيا لتشغيل خط «نورد ستريم 2».

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في نوفمبر 2017 تعديل القوانين، في مبادرة تعكس رغبة في وضع إطار أكثر صرامة للمشروع.

وبموجب التعديل، فإن القوانين الخاصة بالسوق المشتركة الأوروبية ستطبق من الآن وصاعدًا على خطوط الأنابيب التابعة لدول من خارج الاتحاد والتي تعبر أراضيه، سعيًا لتحقيق الشفافية حول الأسعار، وتمكين أطراف ثالثة من الوصول إلى البنى التحتية، والفصل بين نشاطات مشغلي الشبكة ومزوديها.