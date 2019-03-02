أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 3%

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 07:38 صباحا
منشآت نوفوبرتوفسكويي لتكثيف النفط والغاز من حقل غازبروم العملاق للغاز والنفط في شمال روسيا

أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 2% يوم الجمعة، منهية الأسبوع على خسارة بحوالي 3% متأثرة بمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي، بعد بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في أميركا، ألقت بظلالها على تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أميركية على فنزويلا وإيران.

وبعد أن صعدت في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، تحولت عقود الخام الأميركي إلى هبوط حاد بفعل المخاوف بشأن الطلب. وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في أميركا في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016، وجاء دون التوقعات.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار، أو 2.5%، لتبلغ عند التسوية 55.80 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر عند 57.88 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.07 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 67.14 دولار.

وعلى الرغم من تسجيلهما أعلى مستوياتهما منذ منتصف نوفمبر، تنهي عقود برنت الأسبوع على خسارة قدرها 3.3% في حين هبطت عقود الخام الأميركي 2.7%.

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