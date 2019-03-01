المؤشر نيكي يرتفع 1% ويحقق مكاسب للأسبوع الثالث

أحد المارة أمام شاشة تعرض مؤشرات بورصة طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، يوم الجمعة، بعد أن صعد الدولار مقابل الين، بفعل نمو قوي في الولايات المتحدة، مما أعطى دعما لأسهم الشركات اليابانية المصدرة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وبلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر عند 21602.69 نقطة، بارتفاع نسبته واحد بالمئة. وعلى أساس أسبوعي، ربح المؤشر القياسي 0.8% وسجل مكسبًا لثالث أسبوع على التوالي.

واستفادت أسهم الشركات المصدرة من ميزة انخفاض الين مقابل الدولار الذي زاد 0.4% إلى 111.73 ين، وهو أعلى مستوياته منذ العشرين من ديسمبر.

وارتفع سهم تي.دي.كيه 4.3%، بينما زاد سهم أدفانتست 4.1% وسهم فانوك 1.9%.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهي سوق كبرى لليابان، 2.6% في الربع الأخير على أساس سنوي بعدما ارتفع 3.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات «رويترز» لنمو نسبته 2.3%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1615.72 نقطة.