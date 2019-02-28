الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع انتعاش الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، مع تعويض الدولار خسائر بعد تصريحات حذرة من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر نالت من آمال المستثمرين في إنهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغ السعر الفوري للذهب وعقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1318.31 دولار و1320.30 دولار للأوقية (الأونصة) على الترتيب، بانخفاض 0.1 %.

كان معدن الملاذ الآمن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1316.43 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهبط للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وأبلغ لايتهايزر الكونغرس أنه من السابق لأوانه التكهن بنتيجة محادثات التجارة الجارية مع بكين وأن الولايات المتحدة بحاجة للإبقاء على تهديد فرض الرسوم على السلع الصينية لسنوات حتى إذا أبرم الجانبان اتفاقًا.

وقال الاقتصادي في البنك الوطني الأسترالي، جون شارما: «ثمة عدم تيقن بشأن اتفاق التجارة وبعض (طلب) الملاذ الآمن ذهب إلى الدولار. نال ذلك من الذهب بعض الشيء».

وانتعش مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات، من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وزاد البلاديوم 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1529.50 دولار يوم الخميس، بعد تراجعه من ذروة 1565.09 دولار للأوقية التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد المعدن المستخدم في الحفز الذاتي حوالي 21 % منذ بداية العام الحالي بفعل تفاقم شح المعروض بالسوق.

ونزلت الفضة 0.1 % إلى 15.73 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4 % إلى 861.50 دولار، ليهبط عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر 871.94 دولار المسجل خلال الجلسة السابقة.