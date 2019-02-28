استقرار أسعار النفط في آسيا

مصفاة ايسلا النفطية التي تستأجرها شركة النفط الفنزويلية بيديفيسا في وليمستاد في كوراساو بجزر الانتيل الهولندية. (فرانس برس)

تبدو أسعار النفط مستقرة الخميس في آسيا غداة ارتفاع كبيرة، لكن التفاؤل يبقى سائدا بسبب خفض في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوضع في فنزويلا.

وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم إبريل سنتين ليبلغ سعره 56,92 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بحسب «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم إبريل فقد تراجع 20 سنتا وبلغ 66,19 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا الأربعاء بعد تراجع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ 1996.

وارتفع سعر برميل برنت 1,18 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما ربح برميل النفط الخفيف 1,44 دولار أو 2,6 بالمئة.

ويعتقد المحللون أن الأسعار ستواصل ارتفاعها بفضل جهود أوبك لخفض العرض وعلى الرغم من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع لإبقاء الأسعار منخفضة.

وقال ادوارد مويا المحلل في مجموعة «أواندا» إن «المعركة بين أوبك والرئيس ترامب ستتكثف على الأرجح مع ارتفاع أسعار النفط».

وكانت أوبك وشركاؤها بمن فيهم روسيا، فرضوا سقف إنتاج تم تشديدها مطلع ديسمبر. وساهم هذا الإجراء في رفع الأسعار منذ بداية العام. فقد بلغت الجمعة أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، ليصل سعر برميل برنت إلى 67,73 دولارا، وسعر النفط الخفيف إلى 57,81 دولارا.