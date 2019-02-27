الذهب مستقر بفعل تراجع الدولار بعد تصريحات البنك المركزي الأميركي

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقر الذهب، اليوم الأربعاء، مع تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب مستويات 1550 دولارًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1% عند 1327.26 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1329 دولارًا.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.117 بعد أن فقد 0.4% أمس الثلاثاء مسجلًا أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير عند 95.948.

وقال مدير الأبحاث لدى «وينج فونج» للمعادن النفيسة في هونغ كونغ، مارك تو: «الذهب عثر على دعم جيد جدًا عند 1300 دولار، وبخاصة بعد موقف مجلس الاحتياطي».

وأضاف: «في الوقت الحالي، الآراء شديدة التباين بشأن مسار مجلس الاحتياطي. لكنه يتوخى الصبر ويعتمد أكثر على البيانات، وهو ما سيكون جيدًا للذهب. 1300 إلى 1400 دولار سيكون نطاقًا معقولًا جدًا للسعر هذا العام».

في غضون ذلك، تراجع البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1551.89 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.09 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت الفضة 0.7% لتسجل 15.83 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.7% إلى 861.94 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر عند 862.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.