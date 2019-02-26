أرامكو السعودية تستهدف لتصدير 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز قبل 2030

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 01:24 مساء
شعار شركة أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تهدف إلى تصدير ثلاث مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030.

وأبلغ أمين الناصر، صحفيين في لندن وفق «رويترز»، أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال وأن أرامكو ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة.

وفي السياق، أكد االناصر أن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي.

والسفانية أضخم حقل نفط بحري في العالم بطاقة تتجاوز المليون برميل يوميًا. وينتج الحقل خام النفط الثقيل.

وكانت «رويترز» نشرت يوم الجمعة، نقلاً عن مصدرين تجاريين، أن أرامكو انتهت من أعمال الإصلاح في الحقل بما يسمح باستئناف الإنتاج الكامل.

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