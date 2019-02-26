النفط ينخفض بعد مطالبة ترامب «أوبك» بكبح الأسعار

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت 3% في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة «أوبك» إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2%، عن آخر إغلاق. ولامس برنت، الذي هبط 3.5% أمس الإثنين، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير اليوم الثلاثاء عند 64.32 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتًا أو 0.5%.

ويقول المحللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار الإنتاج. وزادت أسعار برنت 8.1% بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير.

وأبدى ترامب، أمس الإثنين، قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.