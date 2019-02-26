الدولار والين يهبطان أمام سلة عملات مع زيادة الإقبال على المخاطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 07:50 صباحا
امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

هبطت عملتا الملاذ الآمن الدولار والين الاثنين، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بما يعطي إشارة على أن المفاوضات التجارية بين البلدين حققت تقدما كبيرا.

وكان الموعد النهائي الأخير الذي حددته الولايات المتحدة في السابق لفرض رسوم جمركية أعلى على سلع صينية هو الأول من مارس.

وفي أعقاب الأنباء، هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار.

وفي الأسواق الناشئة، قاد الراند الجنوب أفريقي الرابحين مقابل العملة الأميركية، حيث ارتفع 1.4 بالمئة إلى 13.8495 راند للدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 96.429.

كما تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل اليورو، الذي بلغ في أحدث قراءة 126.255 ين، بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة. وهبطت العملة اليابانية أيضا مقابل الدولار، الذي جرى تداوله في أحدث معاملات عند 111.11 ين، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.6737 يوان للدولار ليلامس أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، وزاد 0.3 بالمئة إلى 6.68 يوان. وربحت العملة الصينية 2.7 بالمئة مقابل الدولار في 2019، معوضة بعض خسائر العام الماضي التي بلغت 5.5 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7175 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6880 دولار أميركي. وارتفع اليورو أيضا مقابل الدولار وبلغت مكاسبه 0.2 بالمئة عند 1.1363 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض