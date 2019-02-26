الدولار والين يهبطان أمام سلة عملات مع زيادة الإقبال على المخاطرة

امرأة تمسك بأوراق نقد فئة 100 دولار. (رويترز)

هبطت عملتا الملاذ الآمن الدولار والين الاثنين، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بما يعطي إشارة على أن المفاوضات التجارية بين البلدين حققت تقدما كبيرا.

وكان الموعد النهائي الأخير الذي حددته الولايات المتحدة في السابق لفرض رسوم جمركية أعلى على سلع صينية هو الأول من مارس.

وفي أعقاب الأنباء، هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار.

وفي الأسواق الناشئة، قاد الراند الجنوب أفريقي الرابحين مقابل العملة الأميركية، حيث ارتفع 1.4 بالمئة إلى 13.8495 راند للدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 96.429.

كما تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل اليورو، الذي بلغ في أحدث قراءة 126.255 ين، بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة. وهبطت العملة اليابانية أيضا مقابل الدولار، الذي جرى تداوله في أحدث معاملات عند 111.11 ين، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.6737 يوان للدولار ليلامس أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، وزاد 0.3 بالمئة إلى 6.68 يوان. وربحت العملة الصينية 2.7 بالمئة مقابل الدولار في 2019، معوضة بعض خسائر العام الماضي التي بلغت 5.5 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7175 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6880 دولار أميركي. وارتفع اليورو أيضا مقابل الدولار وبلغت مكاسبه 0.2 بالمئة عند 1.1363 دولار.