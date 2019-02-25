النفط يهبط وسط صادرات أميركية قياسية لكن تفاؤل التجارة يدعمه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 10:49 صباحا
مضخة نفط في الصين (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصادرات الأميركية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67 دولارًا للبرميل، بانخفاض 12 سنتًا وبما يعادل 0.2% عن الإغلاق السابق. كان الخام ختم معاملات الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر عند 67.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57.20 دولار للبرميل منخفضة ستة سنتات أو 0.1% عن أحدث تسوية. كانت عقود الخام ارتفعت 0.5% يوم الجمعة بعد أن سجلت ذروتها منذ 16 نوفمبر عند 57.81 دولار للبرميل.

وعزا المتعاملون الانخفاضات إلى وفرة المعروض النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، مما يجبر الموردين الآخرين، ولاسيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض