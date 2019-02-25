وسائل إعلام صينية: المفاوضات التجارية تحقق «تقدمًا كبيرًا»

جانب من المحادثات الصينية الأميركية (الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الإثنين، بأن الصين والولايات المتحدة حققتا «تقدمًا كبيرًا» في المفاوضات التي جرت بينهما في واشنطن وهدفت إلى إنهاء حربهما التجارية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن تقريرًا لوكالة «شينخوا» الصينية الرسمية «عكس الإيجابية التي أفصح عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي كان مقررًا فرضها في الأول من مارس».

وجاء في تقرير وكالة «شينخوا» أن الطرفين حققا تقدما بشأن «قضايا محددة» مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.

وأضاف التقرير أن الوفدين «اقتربا أكثر من إدراك أهمية الإجماع الذي توصل إليه» ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عندما اتفقا في ديسمبر على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

واتفق الطرفان على «متابعة العمل بالتوافق مع تعليمات رئيسي الدولتين».

وترأس نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وفد بلاده للتفاوض في واشنطن.

وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا في حال جرى تحقيق مزيد من التقدم يسمح بإبرام اتفاق نهائي.