ترامب: محادثات التجارة مع بكين «مثمرة جدًا»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنّ محادثات التجارة بين واشنطن وبكين «مثمرة للغاية» إلاّ أنّه لم يكشف عن نتائجها مع دخول المحادثات يومها الرابع.

والجمعة مددت المفاوضات التي تجري في واشنطن حتى الأحد فيما يسابق المسؤولون الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحدّدة الأسبوع المقبل لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل كبير، وفق «فرانس برس».

وكتب ترامب على «تويتر» أن «محادثات مثمرة جداً أمس مع الصين حول التجارة، وستتواصل اليوم┌. وقال ترامب إنّه يدرس تأجيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.

والجمعة تحدّث ترامب عن احتمال عقده لقاء مع نظيره الصيني شي جينبنغ «في المستقبل غير البعيد» وربما مطلع الشهر المقبل. وعقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الجمعة، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن المفاوضات. كما غلب التفاؤل على رسالة من شي سلّمها ليو لترامب وقال فيها إنّه يأمل في أن تجري المفاوضات في جوّ جيّد للجانبين يقود إلى اتفاق مفيد للطرفين.

وقال ترامب إنّ اتفاق التجارة سيشمل اتفاقية بشأن التلاعب بالعملة.