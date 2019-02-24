دبي استقبلت 15,92 مليون زائر في 2018

ناطحات السحاب على شاطىء الجميرة في دبي (ا ف ب)

استقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8% على العام السابق، بينما تطمح الإمارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض «إكسبو»، الأكبر في العالم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 مليون شخص في 2016 بزيادة 5% على 2015، قبل أن يزورها 15,79 في 2017 بزيادة 6% على 2016.

واحتلت الهند المرتبة الأولى في أعداد الزوار (أكثر من مليوني زائر)، بينما حلّت السعودية ثانية (1,6 مليون زائر) وبريطانيا ثالثة (1,2 مليون زائر).

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق «السبع نجوم».

ومطار دبي مقر مجموعة «طيران الإمارات»، أحد أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات «بوينغ 777» و«إيرباص ايه-380».

وواجهت دبي في 2018 تراجعًا في سوق العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب. ويشهد القطاع الذي يشكل نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضًا منذ 2014، إلا أن هذا التراجع تسارع العام الماضي.

وكان المصرف المركزي الإماراتي توقّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي التي لا تعتمد مباشرة على النفط. وحسب هذه الأرقام تصل نسبة النمو إلى 2,3% في 2018 مقارنة مع 2,8% في 2017.

واختتمت بورصة دبي العام 2018 بخسارة سنوية وصلت إلى 25%، في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية قبل عقد.

وتراهن الإمارة على معرض «إكسبو 2020» لإعادة التوازن إلى سوق العقارات ولإنعاش اقتصادها حيث تتوقع استقبال ملايين الزوار. وكان مسؤولون في دبي أعلنوا في السنوات الماضية أن الإمارة تطمح لأن يزورها 20 مليون شخص في 2020.