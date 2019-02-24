«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقًا بقيمة 4 مليار دولار مع شركتين أميركيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 01:20 مساء
وزير الدولة الإماراتي رئيس مجلس إدارة مجموعة أدنوك النفطية (ا ف ب)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الأحد، أنها وقعَّت اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار في مجال البنية مع شركتي «كي كي آر»، و«بلاك روك» الأميركيتين يمنحهما حصة أقلية في شركة أنابيب النفط التابعة لها.

وقال بيان صادر عن «أدنوك»، أوردته وكالة «فرانس برس»، أن الشركتين الأميركيتين ستحصلان على حصة مشتركة بقيمة 40% في شركة «أدنوك» لأنابيب النفط، وهي شركة تم تأسيسها مؤخرًا وتملك 18 أنبوبًا لنقل النفط الخام والمكثفات من أبوظبي.

وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب، بحسب البيان. وأبرمت «أدنوك» عددًا من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية بهدف جذب التمويل والخبرة في مسعى لتعزيز إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قدراتها على التكرير.

ونقل البيان عن وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، سلطان الجابر، قوله أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين العالميين في توجه الشركة.

وأكد الجابر: «نحن حريصون دومًا على توفير مجموعة من الفرص المجدية للمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية للشراكة مع أدنوك، والاستثمار في مشاريع تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أصولها في البنية التحتية».

وكانت «أدنوك» أبرمت الشهر الماضي اتفاق شراكة مع الإيطالية «إيني» والنمساوية «أو إم في» بقيمة 5.8 مليار دولار في مجال التكرير، بحسب بيان رسمي.

وبموجب الاتفاق، ستحصل «إيني» على 20% و«أو إم في» على 15% من «أدنوك» للتكرير، وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة أغلبية بنسبة 65%، بحسب البيان. وتملك أبوظبي أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

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