أسعار النفط مستقرة بفعل آمال تجارية وسط ضغوط الإمدادات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 11:06 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

عوضت أسعار النفط الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، اليوم الجمعة، وارتفعت بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة «أوبك» وآمال باحتمال توصل واشنطن وبكين قريبًا إلى نهاية للنزاع التجاري القائم بينهما.

لكن على الرغم من هذا، ظلت الأسعار دون مستوى ذروة 2019 الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث سجل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام مستوى قياسيًا عند 12 مليون برميل يوميًا وارتفعت صادراتها أيضًا، بحسب وكالة «رويترز».

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.15 دولار للبرميل بزيادة قدرها ثمانية سنتات عن التسوية السابقة. لكن السعر يقل عن مستوى 67.38 دولار للبرميل المسجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 57.06 دولار للبرميل، لكن هذا دون أعلى مستوى في العام 2019 الذي سجلته هذا الأسبوع عندما بلغت 57.55 دولار للبرميل.

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