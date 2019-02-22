أسعار الذهب ترتفع بفعل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 09:39 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

لكن إشارات على أن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة «رويترز».

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1325.52 دولار للأوقية (الأونصة). واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4 % هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، إلى التراجع بنحو 0.3 % هذا الأسبوع. وقد يكون هذا أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1472.50 دولار للأوقية. وكان المعدن تجاوز مستوى 1500 دولار المهم للمرة الأولى في العشرين من فبراير. ويتجه المعدن لثالث مكسب أسبوعي بارتفاع بنحو ثلاثة بالمئة.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 822.50 دولار للأوقية، ويتجه إلى أفضل أسبوع له منذ أوائل يناير.

وارتفعت الفضة إلى 15.84 دولار للأوقية، وتتجه لإنهاء خسارتين أسبوعيتين على التوالي.

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