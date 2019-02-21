النفط قرب أعلى مستوياته في 2019 وسط تخفيضات «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 10:56 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط لتقترب من أعلى مستوياتها للعام 2019، اليوم الخميس، مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها منظمة «أوبك» والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 57.39 دولار للبرميل، مرتفعة 23 سنتًا بما يعادل 0.4% وفق أحدث تسوية لها، وقريبة من ذروة 2019 عند 57.55 دولار المسجلة في اليوم السابق.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 67.20 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتًا أو 0.2% عن أحدث إغلاق، وغير بعيدة عن ذروتها للعام 2019 المسجلة في اليوم السابق عند 67.38 دولار للبرميل.

وقال المحللون إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يمنع الأسعار من تجاوز مستويات الذروة المسجلة هذا الأسبوع.

وقال بنجامين لو المحلل لدى «فيليب فيوتشرز» في سنغافورة إن «تباطؤ النمو الاقتصادي سيفضي حتمًا إلى ضعف في استهلاك الوقود مما يتسبب في تآكل المكاسب القوية لأسعار النفط».

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