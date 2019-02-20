النفط ينزل عن أعلى مستوى له في 2019

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في 2019، الأربعاء، مع زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولار للبرميل، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دولار للبرميل، وهو ما يزيد قليلًا فحسب على التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرًا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83، والذي سجلته الإثنين الماضي.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومن المتوقع أن تقلص السعودية، عضو «أوبك» وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق.

لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأميركية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميًا في 2018 ليسجل مستوى قياسيًا عند 11.9 مليون برميل يوميا.