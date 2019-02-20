ماي تسعى للوصول لانفراجة مع الاتحاد بشأن اتفاق الانسحاب

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (رويترز)

تلتقي رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، مواصلة جهودها لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان.

ولم تسفر سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراجة بعد أن رفض البرلمان البريطاني بشكل قاطع اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، «رويترز».

وعلى الرغم من قول الناطق باسم ماي إن الاجتماع جزء «مهم» من عملية الحوار مع الاتحاد الأوروبي، قالت مصادر إنها غير متأكدة على الإطلاق مما إذا كانت الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع ستتوصل لوسيلة ملموسة لكسر الجمود في البرلمان البريطاني.

وتتعلق النقطة العالقة الرئيسية بما يسمى الترتيب الخاص بأيرلندا والخاص بالتوصل لسياسة تؤمن منع عودة عمليات التفتيش المكثفة على الحدود الحساسة بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن «دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لن تعيد فتح اتفاقية الخروج ولا يمكننا قبول حد زمني للترتيب الخاص بأيرلندا أو بند للخروج من جانب واحد».

وتابع: «ستعقد محادثات أخرى هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد وسيلة لتحقيق أكبر دعم ممكن في البرلمان البريطاني واحترام الخطوط الرئيسية التي اتفق عليها المجلس الأوروبي»، مضيفًا: «إننا نستمع للحكومة البريطانية ونعمل معها .. من أجل تحقيق انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس».

وقال ناطق باسم ماي مرة أخرى إن رئيسة الوزراء تهدف إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد.