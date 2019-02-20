تباين أسعار النفط.. والخام الأميركي عند أعلى مستوى في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 07:50 صباحا
حقل للنفط في تكساس. (رويترز)

تباينت أسعار النفط مساء الثلاثاء، في الوقت الذي قابلت فيه مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام وحالة الضبابية بشأن أحدث جولة من المحادثات التجارية الأميركية حالة تفاؤل بين المستثمرين بشأن تقلص الإمدادات.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات ليبلغ في التسوية 66.45 دولار للبرميل، محوما دون أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 دولار والذي سجله يوم الاثنين.

وارتفع الخام الأميركي 50 سنتًا إلى 56.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

وساعدت العقوبات الأميركية على نفط فنزويلا، أكبر موردي الخام العالي الكبريت للولايات المتحدة، على دعم أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي، وفقًا لما ذكره فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاجو.

وبدأت يوم الثلاثاء في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعهما التجاري. ومن المقرر عقد مباحثات على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع.

ويقول متعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميًا ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.

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