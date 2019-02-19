البيت الأبيض يعلن استئناف المفاوضات التجارية الأميركية - الصينية في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 07:48 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ (وسط) اثناء لقاء مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر (الثالث من لايسار) ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن

أعلن البيت الأبيض مساء الإثنين أنّ المفاوضات التجارية بين الولايات المتّحدة والصين ستستأنف الثلاثاء في واشنطن بهدف التوصّل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ المفاوضات ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء قبل أن تجري الخميس على مستوى الوزراء.

وعقب جولة المفاوضات الأخيرة بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائلاً في إمكانية وضع حدّ للحرب التجارية التي يقودها ضد بكين، مشيراً إلى إمكانية تمديد المهلة التي حدّدها لبكين للتوصّل إلى اتفاق والتي تنتهي في الأول من مارس قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.

وفي ديسمبر 2018 علّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة -- من 10 بالمئة حالياً إلى 25 بالمئة -- لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.

وكان الجانبان اختتما الأسبوع الماضي في بكين جولة محادثات مكثّفة واتفقا على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن.

ومن أبرز المططالب الأميركية لبكين التوقف مطالبة الشركات الاجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط للعمل في الصين، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حدّ لقرصنة المعلومات، ورفع الحواجز غير الجمركية، إضافة إلى خفض العجز التجاري الكبير بين البلدين.

وعرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية، لكن من المتوقّع أن تعارض المطلب الأميركي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ بعد جولة المفاوضات هذه «لكي يحلاّ وجهاً لوجه المشاكل العالقة».

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