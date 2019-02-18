الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بفعل الآمال بشأن المفاوضات التجارية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1322.72 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربًا للغاية من ذروة تسعة أشهر 1326.30 دولار المسجلة في 31 يناير.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1326.1 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى «ايه إن زد» دانييل هاينيس إن «انحسار المخاطر المحيطة بمحادثات التجارة أفاد السوق بلا ريب»، مضيفًا أن مؤشرات التقدم في المباحثات قلصت الشهية للدولار، وهو ما دعم الذهب.

في غضون ذلك، سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1449 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية وظل في نطاق 20 دولارًا من ذلك في المعاملات المبكرة.

وقال هاينيس: «إضافة إلى المشاكل على صعيد المعروض، حيث ستكون السوق في عجز كبير هذا العام... فإن طلبًا صينيًا قد يكون أفضل من المتوقع سيؤدي إلى تفاقم شح السوق».

ونزل البلاتين 0.1% إلى 801 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الفضة 0.3% إلى 15.82 دولار للأوقية.