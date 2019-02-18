أسعار النفط في آسيا ترتفع مدعومة بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية

إحدى محطات الوقود في أرناج بشمال غرب فرنسا. (أ ف ب)

سجلت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا متأثرة بالتفاؤل الذي ساد خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأميركي للخام تسليم مارس 29 سنتًا ليبلغ سعره 55.88 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أبريل فقد ارتفع سنتًا واحد إلى 66.26 دولار.

وكانت أسعار الخام سجلت ارتفاعًا قياسيًا، الجمعة الماضي، بالمقارنة مع أسعارها في نوفمبر مع استمرار تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) والأزمة في فنزويلا وانقطاعات عرضية في الإمدادات.

وأغلق سعر برميل برنت المرجعي الدولي للخام في لندن على ارتفاع نسبته 2.6% عن سعره قبل يوم واحد، و6.7%على مدى أسبوع.

أما برميل النفط الخفيف المرجعي الأميركي، فقد أغلق سعره اليومي على ارتفاع نسبته 2.2%، والأسبوعي 5.4%.

وقال المحلل في مجموعة «أواندا»، ألفونسو إيسبارزا، إن «المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقترب من تحقيق اختراق، مما يؤثر على سعر الدولار بسبب التحسن غير المتوقع في آفاق النمو».

وأضاف أن «الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين أثرت على الأسعار بسبب انخفاض الطلب العالمي»، موضحًا أن «احتمال التوصل إلى اتفاق في المفاوضات في واشنطن يمكن أن يضاعف تحفيز أسعار النفط لأنه يضعف الدولار الذي يفقد جاذبية كعملة ملاذ».

وأي انخفاض في أسعار الدولار يمكن أن يدفع أسعار النفط باتجاه الارتفاع عبر زيادة الطلب. أما برميل النفط المسعر بالدولار فيصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المزودين بعملات أخرى.

وقال إيسبارزا إن «احترام أوبك والمنتجين الآخرين خفض الإنتاج المتفق عليه يساعد في استقرار الأسعار».

وأشار إلى عدم الاستقرار في فنزويلا أيضًا كعامل يدفع الأسعار باتجاه الارتفاع.