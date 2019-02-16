«سامسونغ» تستعدّ لفتح ثلاثة متاجر جديدة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 01:28 مساء
صورة من معرض لسامسونج غلاكسي نوت (ا ف ب)

تعتزم «سامسونغ» فتح ثلاثة متاجر في الولايات المتحدة الأربعاء المقبل، بالتزامن مع كشفها عن أحدث نماذج سلسلة «غالاكسي» يرجّح أن تتضمّن نسخة تكون فيها الشاشة قابلة للطيّ.

وكشفت المجموعة الكورية الجنوبية، الجمعة وفق ما أوردت «فرانس برس»، أنها اتّخذت هذا القرار لتلبية رغبات الزبائن. وهي توسّع بالتالي فروعها في معقل منافستها الأبرز «آبل» التي لديها مئات المتاجر في الولايات المتحدة وحول العالم.

وصرّحت المجموعة: «أعرب مستخدمو سلسلة غالاكسي عن رغبتهم في تواجد مكان خاص بهم يمكنهم فيه الحصول مباشرة على المنتجات التي يريدونها».

وتقع هذه المتاجر في لوس أنغليس ونيويورك وهيوستن (ولاية تكساس).

وتقيم «سامسونغ» يوم افتتاح هذه الفروع الجديدة حدثا في في سان فرانسيسكو من المزمع أن تكشف خلاله النقاب عن أحدث نماذجها من طراز «غالاكسي» المعروف بـ «إس 10»، فضلاً عن نموذج مرتقب جدًا لهاتف مع شاشة قابلة للطيّ قد يحمل اسم «غالاكسي اف» أو «غالاكسي اكس»، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.

ولا تزال «سامسونغ» تحتل صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم التي شهدت أكبر تراجع في تاريخها العام الماضي. وقد بلغت حصتها 20% من هذه السوق في 2018، بالرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 8%، وفق بيانات مجموعة «آي دي سي».

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