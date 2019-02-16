انخفاض إنتاج ليبيا يرفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 07:51 صباحا
مصفاة نفط في النرويج. رويترز

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن أثار إغلاق جزئي لحقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في المعروض، فضلا عن انخفاض الإنتاج في ليبيا بسبب الاضطرابات الأخيرة، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحسين توقعات الطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.68 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتغلق عند 55.59 دولار للبرميل وزادت مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام عند 55.80 دولار.

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6 بالمئة في حين صعد الخام الأمريكي أكثر من 5 في المئة، فيما يرجع جزئيا إلى نقص في الإمدادات منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، تخفيضات طوعية في الانتاج الشهر الماضي.

وتلقى الأسعار دعما أيضا من تنامى الثقة بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى تسوية لنزاعها التجاري. وستستأنف المحادثات بين البلدين في واشنطن الأسبوع القادم ويقول الجانبان كلاهما إن مفاوضاتهما هذا الأسبوع في بكين حققت تقدما.

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