المكتب الفدرالي: الاقتصاد الألماني نجا بالكاد من الانكماش في الربع الأخير من 2018

أعلن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاءات (ديستاتيس) الخميس أن الاقتصاد الألماني أفلت بالكاد من الانكماش في الربع الأخير من 2018 حيث ثبت على نسبة 0,0%، بعد تراجع بنسبة 0,2% في الفصل السابق.

وكان المحللون الذين استطلع موقع «فاكتسيت» آراءهم يتوقعون هذا الأداء الذي بلغ اقل من 0,1%. لكنه يسمح لألمانيا بالإفلات من انكماش تقني يتمثل بتراجع لفصلين متتاليين.



وسجل الاقتصاد الألماني تباطؤًا كما كان منتظرًا مع ارتفاع نمو إجمالي الناتج الداخلي 1,4% خلال عام، بعدما راجع مكتب الإحصاء تقديرات سابقة أعلنها في يناير (+1,5%)، ومقابل 2,2% في 2017.



وخلال الفصل الأخير من 2018، جاء الزخم الإيجابي من الطلب الداخلي مع استثمارات «أكبر بكثير من تلك التي سجلت في الفصل الثالث من 2018 وخصوصًا في المباني، وكذلك التجهيزات»، حسب مكتب الإحصاء.



وما ساعد أيضًا هو استهلاك العائلات، بينما لم تساهم إيرادات مبادلات التجارة الخارجية في النمو.



وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «آي ان جي» كارستن بريجسكي إنه في المحصلة أفلتت ألمانيا من الانكماش التقني بفارق ضئيل وتتدبر أمرها بعدما تضررت.



وأكد أوفي بوركيرت كبير الاقتصاديين في مجموعة «ال بي بي في» أن «الانكماش كان وشيكًا لكن لم تحدث مشكلة في يوم عيد الحب».



وأضاف أن الفصل الأول من 2019 يكن أن يسجل «وتيرة نمو متسارعة من جديد»، لكن الحذر واجب نظرًا للمؤشرات إلى الانخفاض وبريكست في الفوضى يهدد الوضع.

وسينشر مكتب الإحصاء في 22 فبراير تفاصيل إجمالي الناتج الداخلي الألماني في الربع الأخير من 2018.