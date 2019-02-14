الذهب يصعد مع توقعات توقف رفع الفائدة الأميركية والأنظار على التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 11:38 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد بيانات التضخم الأميركي التي عززت توقعات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1308.66 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1311.80 دولار، بحسب وكالة «رويترز».

واستقرت أسعار المستهلكين الأميركيين دون تغير للشهر الثالث على التوالي في يناير، مما أفضى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في أكثر من عام ونصف وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال محلل سوق الصرف في «ديلي إف.إكس» إليا سبيفاك: «بتوسيع مجال الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ظل استمرار تضخم منخفض».

وأضاف أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفني للذهب عند حوالي 1294 إلى 1307 دولارت.

وزاد البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1403.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 782 دولارًا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7% لتسجل 15.68 دولار.

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