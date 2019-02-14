أسعار النفط ترتفع 1% بفعل وصول خام برنت لأعلى مستوياته في 2019

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الخميس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني - الأميركي وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت عقود خام القياس العالمي برنت 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتًا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا أو 1.1% مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات تمضي على نحو «جيد جدًا».

وقال كبير محللي السوق في «أواندا» ألفونسو إسبارزا إن «هدنة التسعين يومًا (في الحرب التجارية) التي اُتفق عليها في ديسمبر ستنتهي في أول مارس، لكن نظرًا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت لاحق من ذلك الشهر».

وتلقت الأسواق دعمًا أيضًا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.