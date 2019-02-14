أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا متأثرة بخفض إنتاج «أوبك»

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا. (فرانس برس)

تواصل أسعار الخام ارتفاعها الخميس في آسيا متأثرة بخفض إنتاج منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين والأزمة الفنزويلية.

وحوالى الساعة 03,45 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مارس 16 سنتًا ليبلغ سعره 54,06 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أبريل فقد ارتفع 23 سنتًا وبلغ إلى 63,84 دولار.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أن العرض العالمي للنفط تراجع 1,4 مليون برميل يوميًا في يناير ليبلغ 99,7 مليون برميل يوميًا.

ونجم هذا التراجع خصوصًا عن تطبيق اتفاق فيينا بين أوبك وشركائها بما فيها روسيا، الذين قرروا مطلع ديسمبر خفض أهدافها الإنتاجية.

وقالت مارغريت يانغ يان المحللة في مجموعة «سي ام سي ماركيتس» في سنغافورة إن الغموض السياسي في فنزويلا والمعلومات المتعلقة بأوبك والتفاؤل المرتبط بالطلب الصيني «كلها عوامل إيجابية لكن ارتفاع سعر الدولار يعدل الزيادة في أسعار النفط».

من جهته، رأى بنجامين لو المحلل في مجموعة «فيليب فيتشرز» في سنغافورة أن «الشكوك الاقتصادية تواصل الحد من الطلب خلال الفصل الجاري، لكن الأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستواصل دفع الأسعار باتجاه الارتفاع».

واستأنف المفاوضون الأميركيون والصينيون مفاوضاتهم الخميس في بكين.

وكانت الولايات المتحدة أمهلت الصين حتى الأول من مارس للتوصل إلى أرضية تفاهم حول الخلافات التجارية بين البلدين. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أنه يمكن أن يمنح الصين مهلة إضافية.

وكان برميل برنت ارتفع بمقدار 1,19 دولار الأربعاء ليغلق على 63,61 دولار في لندن. أما برميل النفط الخفيف، فقد كسب ثمانين سنتًا ليغلق على 53,90 دولار.