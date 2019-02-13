الدولار ينهي موجة ارتفاعه مبتعدًا عن أعلى مستوى له في شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:04 مساء
دولارات. (أرشيفية. رويترز)

توقف الاتجاه الصعودي للدولار، اليوم الأربعاء، في حين عززت آمال التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين العملات عالية المخاطر>

واستمرت موجة صعود العملة الأميركية ثمانية أيام وتوقفت الثلاثاء ليبتعد الدولار عن أعلى مستوى في شهرين، بحسب وكالة «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يسمح بتمديد مهلة التوصل إلى اتفاق مع الصين لما بعد أول مارس قليلًا إذا كان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق كامل.

ويعقد مسؤولون من واشنطن وبكين جولة محادثات هذا الأسبوع سعيًا للتوصل إلى اتفاق. أدى ذلك، إلى جانب إبرام اتفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، إلى ارتفاع الأسهم ودعم العملات عالية المخاطر.

وزاد مؤشر الدولار 0.21% إلى 96.811 وصعدت العملة الأميركية بنفس النسبة مقابل اليورو إلى 1.1315 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على أداء الأصول العالمية عالية المخاطر، 0.3% إلى 0.7120 دولار أميركي. وارتفع الين مقابل العملة الأميركية إلى 110.72 ين للدولار.

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