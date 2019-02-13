وكالة الطاقة تتوقع أن يفوق معروض النفط الطلب في 2019 رغم التخفيضات

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفرف أمام مقر الوكالة في فيينا. (رويترز)

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن تعاني السوق العالمية هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعًا من خارج «أوبك» حتى مع خفض المنظمة الإنتاج والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران.

وأبقت الوكالة، بحسب وكالة «رويترز»، على توقعها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عمّا ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير عند 1.4 مليون برميل يوميًا.

وقالت الوكالة: «إنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود».

ورفعت المنظمة التوقعات لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة البترول إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميًا في التقديرات السابقة.