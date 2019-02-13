تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع طفيف للدولار وسط حالة من التفاؤل بشأن حل محتمل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 بالمئة عند 1310.95 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة في التسوية إلى 1314 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1397 دولارًا للأوقية، في حين زادت الفضة 0.1 بالمئة لتسجل 15.71 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 0.4 بالمئة إلى 784.50 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن 779.50 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير.