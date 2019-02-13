تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 07:55 صباحا

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع طفيف للدولار وسط حالة من التفاؤل بشأن حل محتمل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 بالمئة عند 1310.95 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة في التسوية إلى 1314 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1397 دولارًا للأوقية، في حين زادت الفضة 0.1 بالمئة لتسجل 15.71 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 0.4 بالمئة إلى 784.50 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن 779.50 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020