هبوط أسعار النفط بفعل بطء التقدم في مباحثات التجارة

المخاوف التي تحيط باستئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرت على أسعار النفط

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل المخاوف التي تحيط باستئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على الدعم الذي تلقاه الخام من جهود كبح المعروض التي تقودها «أوبك».

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتًا، أو ما يعادل 0.95%، لتبلغ في التسوية 61.51 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.59%، لتبلغ في التسوية 52.41 دولار للبرميل.

الصين والولايات المتحدة تستأنفان مفاوضاتهما التجارية قبل «العاصفة»

واستؤنفت المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل إجراء مباحثات رفيعة المستوى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

غير أن بكين عبرت عن غضبها من إبحار سفينتين حربيتين أميركيتين الاثنين قرب جزر تدّعي الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، في وقت يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنتهي في أول مارس، عندما ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار، إلى 25% من 10%.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الأمر الذي خيم بظلاله القاتمة على آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بسرعة.