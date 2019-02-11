الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار بدعم توترات التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 فبراير 2019, 10:27 صباحا
سبائك ذهب (الإنترنت)

نزلت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذٍ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرون القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1311.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1315.50 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أميركيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.

وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش من الثاني من مارس.

وتسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق المالية منذ العام الماضي وعززت أيضًا جاذبية الدولار كملاذٍ آمن. ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.2% إلى 1385 دولارًا للأوقية. وانخفضت الفضة 0.4% إلى 15.76 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.2% إلى 788.50 دولار للأوقية.

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