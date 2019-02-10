3 تحالفات عالمية تنافس على إنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 02:13 مساء
جانب من ميناء الإسكندرية

قالت وزارة المالية المصرية إن ثلاثة تحالفات لشركات عالمية تنافس علي إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار.

والمشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام بين هيئة الموانئ البرية والجافة والتحالف الفائز وسيقام على مساحة 100 فدان، حسب وكالة «رويترز».

يشار إلى أن الميناء الجاف هو ميناء على اليابسة لاستقبال البضائع التي تنقل إليه عن طريق الشاحنات والقطارات.

وقالت الوزارة في بيان إن الميناء الجديد «سيقام كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وهو ما يسهم في تخفيف تكدس الحاويات».

وتوقعت تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو المقبل يجري بعدها التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وتقود التحالف الأول شركة كونكور الهندية مع مجموعة حسن علام المصرية وبي إس إيه السنغافورية، والتحالف الثاني بقيادة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، أما التحالف الثالث فتقوده مجموعة السويدي إلكتريك، ويضم «شنكر مصر» و«ثري إيه إنترناشونال».

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