محامو رينو يدينون «تجاوزات» نيسان في تحقيقاتها في قضية كارلوس غصن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 08:52 صباحا
رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن (ا ف ب)

عبّر محامو «رينو» في رسالة إلى نظرائهم في «نيسان» نشرتها جريدة فرنسية الأحد، عن استيائهم من الوسائل التي تستخدمها المجموعة اليابانية في استجواب موظفي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات في قضية كارلوس غصن، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وفي هذه الرسالة المؤرخة في 19 يناير، ونشرتها جريدة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، يعبر محامو «رينو» عن «قلقهم العميق من الوسائل التي تستخدمها نيسان ومجلسها القانوني لإجراء التحقيقات الداخلية وطريقة معاملتهم لبعض موظفي رينو».

وأوضحت الجريدة أن هذه الوثيقة التي تقع في عشر صفحات، أرسلها مكتب «كين، إيمانويل، أوركوهارت، اند ساليفان» إلى نظرائهم في «نيسان» في مكتب «لاثام أند واتكينز».

وأكد محامو المجموعة الفرنسية أن «رينو جمعت أدلة كافية لفهم الوسائل التي تستخدمها نيسان ومحاموها في محاولة دفع مكتب النائب العام الياباني إلى استجواب موظفي رينو».

وأضافوا أن «نيسان» ومحاميها بحثوا «في فرنسا عن عناصر تعزز الاتهام ضد كارلوس غصن بعد توقيفه ودون الرجوع إلى حليفتهم» رينو.

وتابعت الجريدة نقلاً عن الرسالة أن محامي «نيسان» قاموا أيضًا «بمحاولة تفتيش شقق» الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان «في البرازيل ولبنان وهولندا دون إبلاغ رينو»، مدينين «هذه التجاوزات».

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وكارلوس غصن أوقف في طوكيو في 19 نوفمبر ومسجون في اليابان بشبهة استغلال الثقة وعدم التصريح عن إيرادات في كشوف قدمها إلى سلطات البورصة من 2010 إلى 2018.

واستقال غصن الذي كان رئيس «رينو» منذ 2005، من هذا المنصب في نهاية يناير. وأُقيل من رئاسة «نيسان» و«وميتسوبيشي» بعد كشف هذه المعلومات.

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