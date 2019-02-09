لاجارد: مصدرو النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط في 2014

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 11:32 صباحا
مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد (الإنترنت)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، السبت، إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

وقالت لاجارد، أمام مؤتمر في دبي وفق ما نقلت وكالة «رويترز»: «بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الإنفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج».

ووفق لاجارد، فإن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018».

وأضافت أن هناك مجالاً لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن «التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية».

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