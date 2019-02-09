الدولار يسجل أقوى أداء أسبوعي ويرتفع أمام سلة عملات رئيسية

رزمة من أوراق البنكنوت من فئة 100 دولار أميركي في يد موظف في مكتب صرافة. (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الجمعة مسجلا أقوى أداء أسبوعي في ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء العملة الخضراء كملاذ آمن وسط مخاوف من ضعف في الاقتصاد العالمي.

وتراوح اليورو حول أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.13 دولار. وسجلت العملة الأوروبية أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أعقاب بيانات أظهرت انتشار تباطؤ اقتصادي في أوروبا، بحسب «رويترز».

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والين والجنيه الاسترليني وثلاث عملات أخرى، 0.14 بالمئة إلى 96.642 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.1 بالمئة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أن سجل قفزة بلغت 1.28 بالمئة في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس 2018.

وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1323 دولار موسعا خسائره على مدار الأسبوع إلى 1.1 بالمئة، وهو أكبر أسبوعي له منذ أواخر سبتمبر.

وانخفض الاسترليني 0.12 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.2935 دولار، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول. ويتوقع متعاملون أن يبقى الاسترليني متقلبا بسبب الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.