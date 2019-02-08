أميركا والصين تستأنفان محادثات التجارة في بكين الأسبوع المقبل

الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية. رويترز)

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستعقد في بكين الأسبوع المقبل، باجتماعات على مستوى نواب الوزراء يوم الاثنين تعقبها محادثات على المستوى الوزاري.

ويحاول البلدان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة في أول مارس؛ وهو الموعد المقرر لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية.

اختتام المحادثات التجارية بين أميركا والصين وآمال في التوصل لاتفاق

والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين كلفت البلدين مليارات الدولارات، وعكرت صفو الأسواق المالية العالمية، حيث اجتمع مفاوضون على مستوى عال والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن، لكن من غير الواضح أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق بحلول الثاني من مارس.

وقال بيان البيت الأبيض، وفق وكالة «رويترز»، إن الممثل التجاري الأميريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات على المستوى الوزاري التي ستعقد في 14 و15 فبراير.

وتنطلق الاجتماعات على مستوى نواب الوزراء يوم الاثنين وسيمثل الولايات المتحدة فيها جيفري جيريش نائب الممثل التجاري الأميركي.