«نيكي» الياباني يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تجدد مخاوف الحرب التجارية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي خارج بورصة طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضًا إلى أدنى مستوى في شهر يوم الجمعة، مع تضرر المعنويات من تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أرباح ضعيفة.

ووفق ما أوردت «رويترز»، هبط المؤشر نيكي القياسي اثنين بالمئة، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ أوائل يناير، إلى 20333.17 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.2%.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.9% إلى 1539.40 نقطة.